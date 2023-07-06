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الخميس، 06-07-2023 06:53 م

للباحثين عن عمل .. توضيح حكومي بشأن تقليص عدد الوظائف

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، الخميس، إنّ التحول الرقمي أوجد وظائف جديدة ولا يوجد أي تخوف من تقليص الوظائف، ولكن سيكون هناك شكل جديد للمسميات الجديدة.

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وأضاف الهناندة، أن قرابة 25 ألف شخص يعملون بتوصيل طلبات المطاعم للمنازل.


وردا عن إمكانية وجود مراكز خدمات شاملة يستطيع المواطن التقديم من خلالها لإجراء معاملاته الرقمية، قال الهناندة إنّ الوزارة أنشئت مركزا للخدمات الشاملة في منطقة المقابلين وقريبا سيتم إنشاء مركز محافظة إربد والمطار ومحافظة العقبة وسيتم أيضا إنشاء مركز خدمات شامل قريبا في محافظة جرش.


وأشار الهناندة إلى أنه سيتم إنشاء 16 مركز خدمات شاملة في الأردن، موضحا أن الوزارة تعمل على منح تراخيص للشركات خاصة للخدمات الإلكترونية.

ولفت إلى أن 90% من مستخدمي الهواتف يستعملون الهواتف الذكية التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الإلكترونية، موضحا أن محطات المعرفة تساعد المواطنين على الحصول على الخدمات الإلكترونية.


وأكّد الهناندة، أن الحكومة تسعى إلى زيادة المدارس وليس إغلاقها؛ ولكن هناك منصات إلكترونية للتعلم.

وتابع أن بلدية جرش الكبرى هي البلدية الأعلى بين البلديات في نسب إدخالات المواطنين في التحول الرقمي.

 




 

 


 

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