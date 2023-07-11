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الثلاثاء، 11-07-2023 05:41 م

يوم وظيفي لتوفير 800 فرصة عمل في اربد

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان الشباب والشابات في محافظة إربد إلى الاستفادة من اليوم الوظيفي الذي تنظمه الغرفة في 17 تموز المقبل بنادي ضباط الشمال.

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وقال أبو حسان إن اليوم الوظيفي الذي يقام من خلال وحدة دعم التدريب والتشغيل في الغرفة يستهدف توفير 800 فرصة عمل مباشرة في 40 شركة صناعية مشاركة.

 

وأوضح أبو حسان أن تعبئة الطلبات والمقابلات ستكون مباشره أثناء فعاليات اليوم الوظيفي الذي يستمر من 11 صباحا وحتى 3 عصرا، مشيرا إلى إنجاز التحضيرات اللازمة لليوم الوظيفي الثاني الذي تحرص على تنظيمه كل عام اتساقا مع الرؤية الملكية بتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل مستدامة.


ولفت إلى أن إقامة هذا اليوم يأتي استكمالا لليوم الوظيفي الأول الذي أقامته الغرفة العام الماضي وحظي بمشاركة فاعلة من القطاع الصناعي وتمكن من تشغيل ما يزيد على 1000 شاب وشابة.

 




 

 


 

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