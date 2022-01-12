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الأربعاء، 12-01-2022 09:40 م

الدوريات الخارجية تضبط مركبة شحن صغيرة تحمل سيارة "مشطوبة" في صندوقها - صورة

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الوكيل الاخباري - ضبطت الدوريات الخارجية سائق مركبة شحن صغيرة غير متقيّد بإجراءات السلامة العامة.

 

وتظهر الصورة التي نشرتها الدوريات الخارجية على صفحتها على الفيسبوك صورة مركبة شحن صغيرة تحمل في صندوقها هيكل لسيارة قديمة "مشطوبة"، وقد بدى جزء كبيراً منها خارج صندوق مركبة الشحن.

 

وقالت الإدارة في ردها على سؤال مخالفة المركبة، إنه تم تسليمه للمركز الأمني ومنعه من المسير على الشارع العام لحين تفريغ الحمولة وشحنها على مركبة أخرى مخصصة لهذه الغاية.

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وأضافت أن الإدارة لا تكتفي بالمخالفة لكي بكون هناك رادع من تكرار مثل هذه الممارسات.

 

وبينت أن المخالفة تندرج تحت بند عدم أخذ الاحتياطات اللازمة وبروز الحمولة من الخلف لأكثر من متر.

 


 




 

 


 

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