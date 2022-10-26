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الأربعاء، 26-10-2022 06:45 ص

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة ولا حوادث لغاية الآن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت إدارة الدوريات الخارجية ، إن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا حوادث لغاية الآن.

وأضافت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء، أن طريق إربد - عمان بالإضافة إلى طريق الموجب السفلي تشهد أمطار متوسطة بين الحين والآخر .

ولفت أن الحالة الجوية على الطرقات الخارجية تتغير بشكل لحظي خلال تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة .

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ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.

 




 

 


 

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