الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة ولا حوادث لغاية الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت إدارة الدوريات الخارجية ، إن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا حوادث لغاية الآن.



وأضافت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء، أن طريق إربد - عمان بالإضافة إلى طريق الموجب السفلي تشهد أمطار متوسطة بين الحين والآخر .



ولفت أن الحالة الجوية على الطرقات الخارجية تتغير بشكل لحظي خلال تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة .

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ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.