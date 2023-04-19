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الأربعاء، 19-04-2023 09:52 ص

الدوريات الخارجية: 9 إصابات بـ 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع 6 حوادث سير ، خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.

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وقال مصدر أمني إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد عمان نتج عنه 4 إصابات وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري وتم وصف حالتهم بالمتوسطة.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا محملة بالفحم على الطريق الصحراوي تسببت بإعاقة للمسرب الأيمن وتم انسكاب الحمولة خارج الشارع العام .

وتعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة على إشارة الحرة الزرقاء نتج عنه اصابة واحدة متوسطة وتم اسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتم التعامل مع حادث تدهور تريلا على الطريق الصحراوي باتجاه عمان نتج عنه اصابة السائق وتم اسعافه إلى مستشفى معان الحكومي ووصفت حالته بالمتوسطة.

وتعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة طلوع ثغرة عصفور نتج عنه اصابة واحدة متوسطة وتم نقله إلى مستشفى الأمير راشد العسكري. 

وتم التعامل مع حادث تدهور مركبة على جسر دوار الدبابة في المفرق نتج عنه اصابتين وتم اسعافهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري.

وتم تعليل الحوادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وسرعة الزائدة

 

 




 

 


 

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