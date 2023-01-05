الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

خطاب الموازنة الاثنين المقبل.. وإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال

القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزورة في جرش

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

التربية: 248 مخالفة منذ بدء تكميلية التوجيهي

مجلة التايم تنشر المخاطر الـ 10 التي تتربص بالعالم في 2023 - تفاصيل

الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد السعودية بكافة التخصصات

الكرملين: الرئيسان بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا الوضع في أوكرانيا وسوريا

ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى عشيرة المجالي

نقابة الفنانين أصدرت 80 تصريح لحفلات رأس السنة

وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب التطورات الخطيرة في القدس

الخميس، 05-01-2023 03:04 م

"الديمقراطي الاجتماعي" يستنكر اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

253435503_290066139790738_1633161089578613166_n (1)


الوكيل الإخباري - استنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.

اضافة اعلان


واعتبر الحزب في بيان صحفي أمس الأربعاء، بأن اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبله تأكيدا على استمرار السياسة الإسرائيلية الإجرامية تجاه القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، من قتل وهدم بيوت ومصادرة أراض وتهويد، وإعطائها الصفة الرسمية.


وأضاف أن هذا الاقتحام يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وتحديا للمجتمع الدولي برمته الذي صوت قبل أيام لإحالة مسألة "احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية" و"الاستيطان وتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b5166715-2d29-4ad8-85ff-fbd3777de59b

القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزورة في جرش

120232112319260513052

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

M63A8869

التربية: 248 مخالفة منذ بدء تكميلية التوجيهي

9c876ce1-2

الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد السعودية بكافة التخصصات

لا

ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى عشيرة المجالي

000

نقابة الفنانين أصدرت 80 تصريح لحفلات رأس السنة

أخبار متعلقة
689

العدالة والإصلاح يستنكر اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

WhatsApp Image 2023-01-03 at 3.41.31 PM

وزير الأوقاف يدين اقتحامات الحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

new_217755_1124_soc

المواصفات تحتفل بيوم التقييس العالمي ومرور 50 عاما على تأسيسها

1670415655080

النجار: الثقافة تعد من أهم محركات التنمية المستدامة

1660577645743

بيئة وادي الأردن توزع حاويات نفايات على المواقع السياحية

26962153_1637179006343518_2500025059864998671_o

تربية لواء سحاب تنعى الطالبة نور أبو حفيظة