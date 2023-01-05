"الديمقراطي الاجتماعي" يستنكر اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - استنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.

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واعتبر الحزب في بيان صحفي أمس الأربعاء، بأن اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبله تأكيدا على استمرار السياسة الإسرائيلية الإجرامية تجاه القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، من قتل وهدم بيوت ومصادرة أراض وتهويد، وإعطائها الصفة الرسمية.



وأضاف أن هذا الاقتحام يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وتحديا للمجتمع الدولي برمته الذي صوت قبل أيام لإحالة مسألة "احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية" و"الاستيطان وتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها إلى المحكمة الدولية في لاهاي.