العدالة والإصلاح يستنكر اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - استنكر حزب العدالة والإصلاح اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتحام هو خطوة عدائية تشرع العنف والتطرف وتستهدف إشعال المنطقة بالفتن والفوضى وضرب منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تبني سلوكات تتعارض مع الأخلاقيات الإنسانية العامة والشرائع الدولية.



ودان السلوك العدواني المتصاعد تجاه المقدسات، والذي يتعارض مع المواثيق والعهود والاتفاقيات والقرارات الدولية كافة.



وأضاف البيان أن نهج حكومة الاحتلال يرفض أبسط قواعد السلام والشرعية الدولية، مؤكدا اعتزاز الحزب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة للقضية الفلسطينية، والتي تعد الأكثر قوة وتأثيرا في الدفاع عن القضية والمقدسات.



ودعا الأمين العام للحزب نظير عربيات، بحسب البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تحدي حكومة الاحتلال للإرادة الدولية وتهديداتها الصريحة للأمن والاستقرار وما يجري من انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.