الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

شهيدان ومصابون بقصف منزل في رفح

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

الأحد، 24-03-2024 01:23 م

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

1711273714834


الوكيل الإخباري - مع نسماته العذبة وبألوانه الزاهية وروائح أزهاره العطرة يطل فصل الربيع على شمال المملكة بأبهى حلة، معيدا مع هذه الإطلالة الحيوية والانتعاش لقطاع السياحة بعد أن عانى من أشهر عجاف بسبب انخفاض أعداد السياح وضعف النشاط السياحي جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.اضافة اعلان


واستقبلت مناطق شمال المملكة التي تعد ملاذا لمحبي الطبيعة، زوارها الأردنيين والعرب والأجانب بشغف، عارضة لهم مشاهد ومناظر خلابة من جمال الطبيعة تسر أبصارهم وتأسر قلوبهم وتغمرهم بشعور الراحة والسكينة في كل زاوية ينظرون إليها.

وشهدت محافظات اربد وعجلون وغيرها من محافظات الشمال المتميزة بطبيعتها الساحرة والخلابة وسهولها وغاباتها الخضراء المبهرة خلال فصل الربيع، إقبالا كبيرا من الزوار الأردنيين والعرب القادمين إليها للاستمتاع بأجمل مشاهد الطبيعة الساحرة التي تمنحهم تجربة تأملية لا تنسى.

وعبر المواطن السعودي فهد علي العنزي القادم من منطقة تبوك برا، هو وأصدقاؤه، عن سعادته برؤية المناظر الطبيعية الخلابة وعيون المياه العذبة والسهول والمسارات الخضراء والغابات التي تحظى بها مناطق شمال المملكة، لافتا إلى كرم الضيافة عند الأردنيين والأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن.

وأكد المواطن الكويتي حمد المطيري الذي اصطحب عائلته قاصدا محافظة عجلون، أن الأردن هو الخيار السياحي المفضل لمواطني الخليج العربي وعائلاتهم، ولاسيما في سياحة الربيع والسياحة الثقافية، مشيرا إلى التشابه الكبير في الثقافات والعادات والتقاليد بين الأردن والخليج العربي، وانخفاض تكاليف الرحلة السياحية للمملكة.

من جهته، قال الخبير السياحي المدرس في كلية السياحة والفندقة بالجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور إبراهيم بظاظو، إن الأردن يمتاز بتضاريس طبيعية وتنوع حيوي فريد قليل ما تجده بدول العالم، ما يعطيه ميزة تنافسية مضافة عن الدول الأخرى".

وأشار إلى توفر الكثير من الأنواع الفريدة من النباتات والأزهار، إلى جانب السلاسل الجبلية التي تتجاور مع الوديان والمناطق السهلية، وتجمع البحيرات والسدود كما الحال في منطقة أم قيس ومنطقة سد العرب وسد الملك طلال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
435856_6_1651059756

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

1711277632241

الزرقاء: تخريج 22 طالبا من حفظة دور القرآن الكريم

c20a0166

المستقلة للانتخاب تدعو الناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين للاطلاع على خدمة تغيير الدائرة الانتخابية

434142407_799046752257032_65121357653599627_n

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

4c1c9175-1146-4edb-ab20-28522912ccbc

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستضيف المركز الوطني للأمن السيبراني

hart5675676

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

أخبار متعلقة
file

التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن

b5a9a36f-36c2-4d7e-92cf-56a87d62af49

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

1710240252907

الأردن يحصل على جائزة أفضل جناح بملتقى السياحة والسفر العراقي

سيارة-اسعاف-الدفاع-المدني-أرشيفية

3 إصابات بحريق شقة في اربد

010110

الخصاونة: الحكومة أنشأت وحدة لمتابعة رؤية التحديث الاقتصادي

WhatsApp Image 2024-02-25 at 9.07.10 AM

فرص عمل متنوعة للأردنيين والسوريين - التفاصيل والشروط