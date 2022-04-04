الرحاحلة للوكيل: استدامة مُستمر ولا خوف على أموال الضمان

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، أن برنامجي ( استدامة واستدامة + ) مستمران.
وأضاف الرحاحلة لـ " الوكيل الإخباري" أن استمرار العمل بالبرنامجين سيكون حتى نهاية حزيران القادم، وذلك وفقاً لما هو مخطط له حتى الآن.
وشدد على أن الوضع المالي للمؤسسة العامة بخير وضمن المدى الآمن، مشددا على أنه لا يوجد خوف على أموال الضمان.
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ووفقا للبيانات فقد خصصت المؤسسة لبرامج استدامة الأساسي واستدامة بلس للعام الحالي 30 مليون دينار لدعم المنشآت .
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