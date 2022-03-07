هام للعاملات في القطاع الخاص بشأن الاستفادة من برنامج رعاية

الوكيل الإخباري -

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قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إنه تستفيد من برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة كل امرأة عاملة في القطاع الخاص، ومشمولة بتأمين الأمومة شريطة أن تقع إجازة الأمومة بعد نفاذ نظام الحماية الإجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة في 20/10/2020.وبينت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" أنه يشترط أن تكون إجازة الأمومة بدأت قبل سريان النظام ولم تنتهي بعد نفاذه، أي أن الولادة حدثت بعد تاريخ 11/8/2020، وأن لا يزيد أجره المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة عن 1000 دينار شهرياً.وأوضحت ، أنه تصل مدة الإستفادة من برنامج رعاية إلى 6 أشهر قبل إكمال طفل المؤمن عليها الذي استحقت إجازة الأمومة عنه الـ 5 أعوام، وذلك بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتوفير الحماية الإجتماعية لها.