الجمعة 16-09-2022
الوكيل الاخباري

الأرجنتين ترفع سعر الفائدة 75%

الفراية يوضح بشأن المسؤول عن حادثة انهيار عمارة اللويبدة

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية لاتفيا

الشبول ينعى وزير الإعلام الأسبق سمير مطاوع

حملة لإزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع بمناطق بلدية دير أبي سعيد

رئيس الوزراء ينعى وزير الإعلام الأسبق سمير مطاوع

الأمن: اختراقات كبيرة أحدثها فريق البحث والانقاذ في عمارة اللويبدة اليوم- صور

كريشان يتفقد جهود البحث والإنقاذ في موقع انهيار عمارة اللويبدة

الكشف عن هوية الجثث الثلاثة التي تم اخلائها اليوم من عمارة اللويبدة

الوزير الأسبق والعين سمير مطاوع في ذمة الله

الجمعة، 16-09-2022 04:51 م

رئيس الوزراء ينعى وزير الإعلام الأسبق سمير مطاوع

5KQiRpC0qMgO8ORUgznY3xmWcUAQ4k9BUgyS7x94


الوكيل الاخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق الدكتور سمير مطاوع الذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء، أن الوطن يفقد اليوم قامة وطنية وإعلامية قدمت لوطنها الكثير، مستذكرا الخدمات الجليلة التي قدمها الدكتور مطاوع في جميع المواقع التي شغلها.


وشغل المرحوم الدكتور مطاوع، منصب وزير دولة لشؤون الإعلام عامي 1997- 1998 وعضوا في مجلس الأعيان ومستشارا في الديوان الملكي الهاشمي وسفيرا للأردن في هولندا.


وعمل المرحوم مطاوع في العديد من الصحف ومحطات التلفزة والإذاعات المحلية والدولية.


وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60ae81d6dc371

الفراية يوضح بشأن المسؤول عن حادثة انهيار عمارة اللويبدة

1663334680204

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية لاتفيا

1663337284930

الشبول ينعى وزير الإعلام الأسبق سمير مطاوع

1663336138150

حملة لإزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع بمناطق بلدية دير أبي سعيد

306721610_456282313209646_3032307616643452298_n

الأمن: اختراقات كبيرة أحدثها فريق البحث والانقاذ في عمارة اللويبدة اليوم- صور

e9bdb444-dfb5-4677-acf9-6e4c95824120

كريشان يتفقد جهود البحث والإنقاذ في موقع انهيار عمارة اللويبدة

أخبار متعلقة
1ba4a6eb-c7d4-4a20-aebf-9902797c56bf

وزير الخارجية يلتقي وفداً ألمانياً

0L5A2219

كريشان: دراسة شمول أعضاء مجالس المحافظات بالتأمين الصحي

image (2)

الحكومة تعلن حداداً عاماً 3 أيام على الملكة اليزابيث

1662548210514

اتفاق لتسهيل ترخيص الأبنية القائمة في المحافظات

sss

الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.55 PM (5)

كريشان: تعيين عمال الوطن من صلاحيات المجالس البلدية