الزراعة: تصدير 130 ألف رأس من الأغنام الحية خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي إن صادرات الخضار والفواكه سجلت ارتفاعا وصل إلى 24 % مقارنة بالعام الماضيوأضاف في بيان صادر عن الوزارة أن كمية الصادرات من الخضار والفواكه بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 193 ألف طن مقارنة 156 ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي .ونوه أن زيادة الصادرات نتيجة للتسهيلات التي قدمتها الوزارة للصادرات الزراعية إضافة إلى فتح أسواق جديدة من قبل شركة التسويق الزراعي (جباكو) وإتاحة الفرصة لأظهار الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية الزراعية ومدى جودة المنتج والطلب في الأسواق الخارجية .وأشار إلى عودة التعافي للصادرات الأردنية من الأغنام الحية حيث بلغت الأعداد المصدرة خلال الأسبوعين الأخيرين من بعد استئناف استيراد الأغنام الحية من قبل الشقيقة السعودية إلى 130 ألف رأس وبما يشكل 24 % من كمية الصادرات الكلية خلال العام وذلك عبر جهود بذلت من قبل الوزارة ضمن خطة شملت العمل على مدار الساعة في المركز الحدودي ومديرية زراعة المفرق إلى جانب الاهتمام والتسهيل من قبل الجانب السعودي والذي جاء على إثر زيارة وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي الأخيرة للمملكة .