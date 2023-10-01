الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا في الأسواق المحلية.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إن الارتفاع الطفيف في أسعار الجزر والبطاطا يعود إلى انتهاء الموسم الماضي وبداية الموسم الزراعي جديد، حيث يتوقع خلال الأسابيع القادمة بدء حصاد ما يصل إلى ٨ آلاف طن من الجزر في منطقة الرمثا وهذا يزيد عن الاحتياج المحلي.

وأضافت أن حاجة السوق اليومية تصل إلى ٤٠ طن من الجزر وكانت منتظمة خلال الأسابيع الماضية قبل أن تنخفض إلى ٣٠ طن وستعود إلى الانتظام خلال الأيام المقبلة.



وفي ما يخص كميات البطاطا أشارت الوزارة إلى أن حاجة السوق اليومية هي ٤٠٠ طن وقد بلغ متوسط التزويد خلال شهر أيلول الماضي ٣٦٥ طن يوميا.

وبيّنت أن موسم حصاد البطاطا سيبدأ في منطقة الديسي خلال أسابيع وسيكون هناك كميات تزيد عن حاجة السوق.

وأوضحت الوزارة أنها عملت ضمن برنامج الاكتفاء الذاتي على حماية عدد من المحاصيل ولا يتم فتح باب الاستيراد لتغطية النقص حماية للمنتج المحلي ودور المزارعين.