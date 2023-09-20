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الأربعاء، 20-09-2023 03:58 م

وزارة الزراعة: 93 كغم الهدر الغذائي للفرد في الأردن سنويا

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي مشروعين تحت مظلة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء"، ضمن إطار أولويات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030) في خُطى محلية نحو التصدي لتحدي هدر الغذاء.

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ويسعى المشروعان لمأسسة العمل، وتعزيز حوكمة إدارة هدر الغذاء وإطلاق حلول مبتكرة في هذا المجال، حيث وقع برنامج الأغذية العالمي اتفاقيتين ضمن مراحل تنفيذ مشروعين هامين تحت رعاية وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات.


ويقدَّر الهدر الغذائي في الأردن، بنحو 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي قرابة 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لنحو (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل.


ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.

 




 

 


 

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