نقابة المعاصر: لا رفع لأجور عصر زيت الزيتون وسعر عصر الكيلو 65 قرشا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بلغت أجرة عصر زيت الزيتون للعام الحالي 65 قرشا للكيلو الواحد وفق ما أفاد به الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون المهندس محمود العمري. اضافة اعلان





وقال العمري لـ"الوكيل الإخباري"، إن أجرة عصر زيت الزيتون ثابتة في المعاصر منذ نحو 10 سنوات وهي لم تتغير، لافتا إلى أنه بإمكان المواطن الدفع نقدا أو من خلال (الرد) أي قبول الأجرة بالزيت.



وأضاف أن المعاصر جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارا من 25 تشرين أول القادم، وقد قامت بالصيانة الدورية خلال فترة الإغلاق من شهر كانون ثاني الماضي.



وأشار العمري إلى أنه يجب على المواطنين والمزارعين قطف ثمار الزيتون عند نضوجها وعدم التسرع بالقطاف، بالإضافة إلى التنسيق مع المعاصر لغايات تنظيم دور العصر وعدم تراكم الكميات وتأخير العصر مما يؤثر على جودة الزيت لاحقا.



ودعا المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من خلال المعاصر ومن خلال الجهات والمؤسسات الموثوقة والابتعاد عن شراء الزيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت أعلنت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، بدء موسم عصر الزيتون في 25 تشرين أول القادم، على أن تكون أسعار بيع تنكة الزيت مشابهة لما كانت عليه في العام الماضي أي بين 85-90 دينارا.