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الأحد، 17-09-2023 03:17 م

الزراعة تبدأ الكشف الميداني على معاصر الزيتون

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الزراعة بالكشف الميداني على معاصر الزيتون في جميع محافظات المملكة، استعداداً لبدء موسم قطاف ثمار الزيتون، واقتراب موعد افتتاح معاصر الزيتون في المملكة.

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وقال مدير مديرية الزيتون في الوزارة الدكتور مراد المعايطة، اليوم الأحد، إن الإجراءات المتبعة تهدف الى التأكد من توفر شروط الترخيص الخاصة بالمعاصر حسب الأنظمة والتعليمات النافذة، مبينا أن تجديد الرخص يتم بعد التأكد من كفاءة الخطوط من خلال لجنة من النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون.


وأشار إلى أن موسم عصر ثمار الزيتون سيبدأ في 25 تشرين الأول المقبل، تماشيا مع دراسات علمية نفذتها الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.


وأوضح أن مهمة اللجنة الكشف الحسي على معاصر الزيتون قبل وأثناء وبعد موسم العصر؛ للتأكد من مدى تطبيق المعاصر للشروط الصحية والسلامة المهنية الواردة في التعليمات النافذة، مشيرا الى أنه يتم تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الزراعة بحق المخالفين لهذه التعليمات.


وأضاف، إن متابعة معاصر الزيتون خلال موسم العصر تستمر أسبوعيا من خلال كوادر الوزارة في جميع مديريات الزراعة والذين يحملون صفة الضابطة العدلية لإجراء المقتضى القانوني بحق أي معصرة تخالف القوانين والتعليمات.


وأشار الى أن معاصر الزيتون البالغ عددها 146 تعمل بنظام الطرد المركزي وهي من أحدث الأنظمة الموجودة في العالم، وذات كفاءة عالية من حيث إنتاجية الزيت ونوعيته.


وتوقع المعايطة أن تستقبل المعاصر خلال هذا الموسم نحو 200 ألف طن من ثمار الزيتون من جميع المحافظات ستنتج حوالي 33 ألف طن زيت.

 




 

 


 

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