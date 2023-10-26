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الخميس، 26-10-2023 12:52 م

الزراعة توضح للمواطنين طريقة شراء وفحص زيت الزيتون لتجنب التعرّض للغش

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن شراء مادة زيت الزيتون من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يكونوا ضحية لعمليات الغش والتلاعب .

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن فحص زيت الزيتون سيكون متاحاً ومتوفراً في جميع مديريات الزراعة في جميع المحافظات مجاناً.

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وقدمت الوزارة نصائح وإرشادات ضرورية خلال شراء الزيت أهمها، عدم الشراء عن طريق الإعلانات المضللة أو من أماكن غير معروفة، وأن يكون الشراء بالسعر الذي يتوافق مع سعر السوق، لتجنب التعرض للغش أو الاحتيال. 


وشددت على ضرورة شراء عبوات زيت الزيتون التي تحمل بطاقة بيان تشير إلى اسم المعصرة وعنوانها وتاريخ العصر، وشراء زيت الزيتون المعبأ في عبوات من الصفائح المعدنية المطلية أو العبوات الزجاجية قاتمة اللون.


ودعت الوزارة إلى الانتباه لبعض العبارات والتي قد تكون مضللة وقد تذكر على بطاقة البيان الملصقة على العبوات مثل، "زيت نقي 100%" أو "زيت زيتون مكرر"، فهذه العبارات لا تعني أن الزيت هو زيت زيتون بكر.

 




 

 


 

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