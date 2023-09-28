الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية الدائمة للإحصاء



الوكيل الاخباري - شارك مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ممثلا عن الأردن، في الاجتماع 41 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 26 - 27 أيلول الحالي.



وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة عدد من الوفود التي تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، إضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء.

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