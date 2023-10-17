تحذير للأردنيين من إعلانات تروج لزيت زيتون عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - حذّرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من الانجرار وراء إعلانات مضللة تروج لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مادة زيت الزيتون على أنه زيت زيتون بلدي وبأسعار منخفضة، يستدل منها بأن الزيت المعروض للبيع هو زيت مغشوش.



وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن المعروض للبيع هو من انتاج هذه السنة، وهنا لا بد أن يعلم المستهلك بأن معاصر الزيتون لم تبدأ، وهذا ما يؤكد أن الإعلانات التي تروج للزيت على أنه من إنتاج هذا العام هو كلام عارٍ عن الصحة تماماً.



وطالب عبيدات الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتنسيق جهودها للحفاظ على السمعة الطيبة لزيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة، مما جعله مطلوبا لكافة الأسواق العالمية، منوها أن وزارة الزراعة تمكنت خلال الأسابيع الماضية من ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش.

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وشدد عبيدات على ضرورة مراقبة الصفحات التي تروج لسلع مغشوشة من بينها زيت الزيتون، مشيراً إلى أن أي منتج يروج لمواصفاته يجب أن يخضع لاختبارات وفحوصات مخبرية تؤكد المواصفة المعلن عنها.



وطالب عبيدات المستهلكين بالابتعاد عن الشراء بطريقة الترويج الالكتروني خاصةً اذا شكّ المستهلك بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات الحسيّة وأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق.



وبين أنه بإمكان المواطنين الاستعانة بمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي كافة فروعها المنتشرة لفحص الزيت وللتأكد من جودته.