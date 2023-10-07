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السبت، 07-10-2023 01:34 م

الزراعة تكشف طرق غش زيت الزيتون وكيفية معرفة الزيت المغشوش

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة طرق كشف زيت الزيتون بالتزامن مع اقتراب موسم قطف ثمار الزيتون ولتجنب الوقوع بالاحتيال.

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وقالت الوزارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن غش زيت الزيتون يحدث بالزيوت الأخرى نتيجة لارتفاع سعره عن باقي الزيوت الغذائية بسبب أنه الزيت الوحيد الذى ينتج طبيعياً بدون أي معاملة كيميائية تدخل عليه ولاحتوائه على طعم ونكهة مميزة وذات قيمة غذائية عالية ويتم غش زيت الزيتون بزيوت كسب الزيتون أو زيت الذرة أو زيت الفول السوداني أو زيت القطن أو زيت الصويا أو زيت عباد الشمس إما منفردة أو مخلوطة.


وأشارت إلى أنه يمكن كشف غش زيت الزيتون بالطرق التالية:


١. الاعتماد على نسبة سكوالين باستخدام جهاز التحليل الكروموتوجرافي.


٢. وضع الحمض الدهني داخل التراي جلسريد في الوضع بيتا ونسبته ونوعه.


٣. استخدام سيترولات باستخدام جهاز التحليل الكروموتوجرافي.


٤. الكشف عن مركبات إريثرودايول Erythrodiol أو Uvaol.


٥. استخدام اختبار حمض النيتريك ( اختبار كيميائي ولم يعد ذو جدوى بسبب إمكانية التغلب عليه).


٦. الكشف عن نسبة نوع معين من توكوفيرول Tocopherol.


٧. استخدام اختبار هالفين (اختبار كيميائي).


٨. استخدام الأشعة تحت الحمراء IR Spectroscopy.


٩. استخدام اختبار بودين ( اختبار كيميائي).


١٠. الكشف عن حمض الالياديك.


١١. استخدام اختبار بللير.


١٢. الكشف عن بيتا سيتوسيترول B-sitosterol باستخدام جهاز التحليل الكروموتوجرافي.


١٣. استخدام الأشعة فوق البنفسجية UV Lamp.


وبيّنت الوزارة أن هناك طرق حديثة يستلزم لها أجهزة متطورة جداً تستخدم لكشف الغش في الوقت الراهن، مع العلم بأنه لا بد من استخدام أكثر من اختبار لكشف الغش.

 




 

 


 

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