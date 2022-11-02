الزراعة: دعم المشاريع الجماعية لتحقيق فرص عمل للمهندسين الزراعيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم خلال لقائه مجموعة من المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل في لواء الأغوار الشمالية على متابعة الجهد الجماعي القائم على الدراسة والتدريب والتأهيل ودعم المشاريع التي تستهدف إيجاد فرص عمل للمهندسين الزراعيين وخاصة حديثي التخرج.



وأشار الوزير الى أهمية قيام المهندسين الزراعيين بإنشاء أنشطة اقتصادية خاصة بهم لخلق فرص العمل وثمن فكرة تأسيس جمعية للمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل في لواء الأغوار الشمالية ولديهم أفكار لإقامة مشاريع اقتصادية في مجال الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي .

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ووجه الوزير المهندسين الزراعيين إلى ضرورة إعداد جدوى اقتصادية وتوجه الوزارة الى المساعدة في انشاء المشروع الذي سيقوم بإيجاد فرص العمل لكافة المهندسين حديثي التخرج في لواء الأغوار الشمالية .