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الثلاثاء، 12-12-2023 12:42 م

الزراعة: قرار بالسماح بإدخال زيت الزيتون من فلسطين للأردن لغايات غير تجارية

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي عن السماح للقادمين من فلسطين بإدخال مادة زيت الزيتون وبمعدل تنكتين (16 لترا) لكل مسافر.

وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم السماح بإدخال مادة زيت الزيتون اعتبارا من تاريخ 2023/12/8 ولغاية 2024/2/28.

وأشار إلى أن السماح لكل مسافر بناءً على إثبات (دفتر عائلة/ جواز سفر) بإدخال تنكتين (16 لترا) ولمرة واحدة فقط على أن يكون للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن سماح الأردن بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة عبر معبر الكرامة.

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