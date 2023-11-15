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الأربعاء، 15-11-2023 11:34 م

الزراعة تعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن الغذائي

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس الأمن الغذائي، برئاسة رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة المهندس خالد الحنفيات بحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمياه والري والتربية والتعليم والصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية.

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وجرى الاجتماع بحضور مندوب وزير الماليـة ومندوب رئيس هيئـة الأركـان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ورئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس غرفة تجـارة الأردن ومندوب رئيس غرفة صناعة الأردن ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة.


وأشار الحنيفات خلال الاجتماع الى المراحل التي مرت بها عملية تأسيس المجلس والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه بما يخدم الأمن الغذائي في الأردن ووفق المسار الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية في وضع أسس وخطط واضحة للأمن الغذائي في إطار توفر الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات لدعم الأمن الغذائي الوطني.


وأكد ضرورة متابعة وضع الأمن الغذائي وفق الظروف الحالية والاطلاع على كافة المعلومات والأرقام والمسوحات لرسم القرارات المستقبلية وفق المعلومات الدقيقة.


وتمت مناقشة بنود تضمنت التعليمات الإدارية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 صادرة بموجب المادة ( 6 ) من نظام المجلس رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.


كما ناقش المجلس تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 صادرة بموجب المادة 6 من نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و مسودة مذكرة التفاهم حول النظام الوطني لإدارة قاعدة بيانات الأمن الغذائي بين مجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة ومقترح مبادرة إعداد دراسة حول المحاصيل الزراعية المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وإضافة دائرة الإحصاءات العامة الى عضوية المجلس نظرًا لأنها ستصبح حاضنة لإدارة بيانات الأمن الغذائي وإصدار مؤشرات الأمن الغذائي.


وأكد الحضور أهمية عمل مجلس الأمن الغذائي وأهمية وجود نظام لإدارة معلومات الأمن الغذائي بالإضافة الى دقة البيانات والأرقام الخاصة بالأردن وعلى ضرورة الاعتماد على البيانات الوطنية وعدم اللجوء الى مصادر أخرى دون التأكد من الجهة الوطنية المسؤولة عن هذه البيانات بعدم توفرها وطنيًا.


وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العمل المؤسسي للأمن الغذائي ومنظومة المعلومات الشاملة ستساعد متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة حول الأمن الغذائي.

 




 

 


 

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