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الخميس، 27-01-2022 05:43 م

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

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الوكيل الاخباري - تلقت وزارة الزراعة أكثر من 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض الجوي حتى عصر الخميس، أغلبها تتعلق بتساقط أشجار وتداخلها مع الأسلاك الكهربائية، بحسب الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي.

وقال المجالي إن كوادر الوزارة تعاملت مع حوالي 150 ملاحظة حول تساقط الأشجار المعيق للطرق، لافتا النظر إلى أن 90% من تلك الملاحظات تم التعامل معها، إلا أن هناك ملاحظة تتعلق بتشابك الأسلاك وهي بحاجة إلى شراكة مع شركة الكهرباء التي تعمل على قدم وساق ، بحسب المملكة.

وأكد أنه مع ساعات المساء سيتم الانتهاء من جميع الملاحظات.

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