الزرقاء: اختتام مهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الثالثة

الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الجمعة، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات مهرجان مسرح الطفل العربي"أعطونا الطفولة" في دورته الثالثة.

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وجرى إعلان الفائزين بجوائز المهرجان؛ إذ حظيت المسرحية التونسية "الساحرة" بالنصيب الأكبر من الجوائز؛ بفوزها بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل مخرج مسرحي، وجائزة أفضل توظيف درامي للموسيقى وجائزة أفضل أزياء مسرحية، وجائزة أفضل ممثلة دور أول، وجائزة أفضل نص مسرحي مناصفة مع المسرحية العراقية "بيت الدب".



كما حازت المسرحية العراقية "بيت الدب" على جائزة أفضل ديكور مسرحي، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، وحصلت المسرحية الجزائرية "الدونكيشوت دي لامانشا"، على جائزة أفضل إضاءة مسرحية، وكذلك جائزة أفضل ممثل دور أول، فيما حصلت الفنانة فداء أبو حماد على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني.



كما منحت لجنة التحكيم المسرحية الأردنية "الحكيم بهلول" جائزة أفضل أداء جماعي، ومنحت المسرحية الأردنية "الأصدقاء والثعلب الماكر" جائزة تقديرية، مثلما منحت جائزة التحكيم التشجيعية للمخرجة مريم أحمد.



وخلال كلمته باسم لجنة تحكيم المهرجان، لفت الفنان علي الشوابكة، إلى اهتمام لجان المشاهدة بالعروض وتقييمها فنيا، بالمواءمة بين الشكل والمضمون، مؤكدًا ضرورة اهتمام المخرجين المسرحيين بكل عناصر العرض المسرحي.



وتحدث رئيس اللجنة العليا للمهرجان نعيم حدادين ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي ومدير المهرجان سامي المجالي، عن تقديرهم لكل من أسهم بدعم فعاليات المهرجان في دورته الثالثة.



وفي ختام فعاليات المهرجان الذي أدارت فقراته المخرجة حنان سليمان، جرى تسليم الدروع التكريمية والشهادات التقديرية لمستحقيها .



يذكر أن المهرجان بتنظيم من جمعية نادي الطفل العربي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين.