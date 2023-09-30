الزرقاء تحتفل بيوم السياحة العالمي

الوكيل الاخباري -

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احتفلت مديرية سياحة الزرقاء، مساء امس، في مدينة الأمير محمد للشباب، بيوم السياحة العالمي.وأكد مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي في الحفل، الذي حضره مدير سياحة الزرقاء عهد النيص وجمع غفير من المهتمين بالشأن السياحي والثقافي، أهمية قطاع السياحة وضرورة الالتفات إليه بوصفه رافعةً من روافع الوطن الاقتصادية، حيث أن المحافظة تزخر بالمواقع الأثرية والسياحة.وأضاف أن الزرقاء تعتبر مركزًا هامًا للصناعة والتجارة في الأردن، وهذا سبب وجود عدد كبير من الزوار الذين يأتون لغرض الأعمال والتجارة، الأمر الذي يتيح لهم فرصة الاطلاع على المعالم السياحية والأثرية.واشتمل الاحتفال، على فقرات فنية فلكلورية ودبكات شعبية من الموروث الثقافي الأردني الزاخر ، نالت إعجاب واستحسان الحضور.