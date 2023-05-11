الزرقاء: نقل عيادات الطب النفسي لمركز صحي إسكان الأمير طلال بالرصيفة

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، أنه تم نقل عيادات الطب النفسي في مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة إلى مركز صحي إسكان الأمير طلال .



وأضاف الدكتور عبد الفتاح بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم نقل تلك العيادات إلى المركز الصحي لتكون بمبنى منفصل ومستقل ومدخل خاص لمراجعي عيادات الطب النفسي، مشيرًا أنه تم العمل على تجهيز المبنى حسب الأصول وربطه بنظام "حكيم"، بهدف تخفيف الضغط والعبء على مستشفى الأمير فيصل .



وأشار الدكتور عبد الفتاح إلى أن مديرية صحة الزرقاء قامت برفد مركز صحي الأزرق الشامل بطبيب أخصائي نسائية وتوليد، بهدف تخفيف الضغط والمراجعين لمستشفى الزرقاء الحكومي .

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