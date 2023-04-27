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الخميس، 27-04-2023 03:39 م

مؤسسة التدريب المهني خطة لتطوير معهدي الهاشمية وبنات الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة أن المؤسسة ستضع خطة تطويرية شاملة لمعهدي الهاشمية للتدريب المهني وتدريب مهني بنات الزرقاء تشمل الصيانة والتحديث وتزويدهما بالكوادر الفنية والتدريبية.

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وقال الغرايبة خلال زيارته اليوم الخميس للمعهدين، إن هذه الزيارة تأتي للوقوف على واقع معاهد المؤسسة المنتشرة في كل محافظات المملكة، والاستماع لآراء واحتياجات الموظفين والمتدربين ضمن سياسة فتح قنوات التواصل والوصول للميدان بما يحقق الأهداف المرجوة.


وقدم مدير معهد الهاشمية المهندس سفيان القضاة إيجازاً عن المعهد وبرامجه ومشاغله وإعداد الطلبة إلى جانب الخطة المستقبلية له.


من جهتها، عرضت مديرة معهد بنات الزرقاء للتدريب المهني سلوى أبو الديوك للبرامج والمشاغل وإعداد الطلبة في المعهد، والخطة الترويجية والتوعوية المجتمعية للالتحاق بالمعهد والبرامج التي يقدمها لمحافظة الزرقاء.
واطلع الغرايبة خلال جولة ميدانية على سير العملية التدريبية والفنية.


 




 

 


 

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