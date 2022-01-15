السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

ألمانيا تسجل مستوى قياسياً لإصابات كورونا الأسبوعية

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

مركز الأزمات يحذر الأردنيين من خطر الحالة الجوية - تفاصيل

جلسات حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية بجرش

الزعبي: ارتفاع غير مسبوق على الأسعار منذ 2011.. والتعرفة الجمركية جاءت لرفع القدرة الشرائية

الشياب يتفقد واقع الخدمات الصحية بعجلون

البترا والعلا تبحثان سبل التعاون المشترك

وزير الزراعة يتفقد جمعيات ومشاريع في مادبا

التعليم العالي: تعطيل دوام الجامعات أو الكليات أمر يعود للرئاسة أو عمادة الكلية

السبت، 15-01-2022 09:02 م

الزعبي: ارتفاع غير مسبوق على الأسعار منذ 2011.. والتعرفة الجمركية جاءت لرفع القدرة الشرائية

image (6)


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، إن قرارات الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية جاءت لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع السياحة، وتعزيز الحركة في السوق.اضافة اعلان


وأضافت الزعبي عبر التلفزيون الأردني، أن القرار يأتي لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتم استثناء بعض القطاعات وذلك لوجود صناعات اردنية محلية منها، ولعلاج أمور التهريب، واستقرار الأسعار.

 

وبينت أن قرار التخفيض الجمركي تم اتخاذه بعد دراسة معمقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأتي ضمن جملة من الإجراءات الحكومية.

وأشارت إلى أن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات لوضع بعض الحلول، ضمن تشاركية مع القطاعات ذات العلاقة، مؤكدة على ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، من خلال الاستماع لمقترحات وتوصيات الاجتماعات مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2011، وذلك لارتفاع الأسعار العالمية، وبسبب التضخم والطلب العالمي على السلع، وارتفاع أجور الشحن والنفط، والسياسات التي اتخذتها بعض الدول ومنع التصدير لبعض المنتجات.

وحول توحيد المرجعيات لتخليص البضائع، أوضحت ان تحديد دائرة الجمارك كمرجعية يخفض الوقت على التجار، إذ تتأمل ان تساهم هذه القرارات بالتخفيف على المواطن، وتزيد النشاط السوقي وتشجيع السياحة، والتشجع على الاستثمار.

وكشفت انه خلال الربع الأول من عام 2022 سيتم اطلاق نافذة عبر موقع الوزارة، يستطيع من خلالها صاحب العمل الدخول وتسجيل المنشأة والترخيص وتجديد الرخصة، مبينة أنه سيتم إدخال خدمات الكترونية مثل الاعسار قبل نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بتعدد التدخلات الرقابية والتفتيشية، بينت الزعبي أنه سيتم حل المشكلة من خلال توحيد هذه المرجعيات، مبينة انه يوجد 14 جهة رقابية في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

102021310523950298814

كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

73F1A710-3D8A-46C2-A5A2-CB0A80ACE7C7

مركز الأزمات يحذر الأردنيين من خطر الحالة الجوية - تفاصيل

1202212225847161379559

جلسات حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية بجرش

وزارة الصحة

الشياب يتفقد واقع الخدمات الصحية بعجلون

w

البترا والعلا تبحثان سبل التعاون المشترك

أخبار متعلقة
كورونا مطعوم ابر ابرة

الحكومة تُعلن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون إلى الأردن

main_image5cb35130917cd

الحكومة: لا ضرائب أو رسوم جديدة عام 2022

تفسير-رؤية-الدجاج-الحي-في-المنام

"مزارعي الدواجن" يحذر من هيكلة التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد

main_image5da2fbd4875ef

كريشان عن تقارير ديوان المحاسبة: نحن حكومة استمرارية

3333-1 (1)

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

d255494348d49eea09b6fcc9b6779f57

سعيدان يوضح حقيقة تصريحاته حول "جفاف السدود" و "اتفاق النوايا"