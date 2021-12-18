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السبت، 18-12-2021 09:40 ص

سعيدان يوضح حقيقة تصريحاته حول "جفاف السدود" و "اتفاق النوايا"

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وزير المياه السابق معتصم سعيدان


الوكيل الاخباري - نفى وزير المياه السابق الدكتور معتصم سعيدان تصريحات منسوبة إليه تتحدث عن قيام الحكومة بتفريغ السدود من أجل تمرير "اتفاقية النوايا"، الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال والامارات، والذي ينص على اتفاق "الطاقة مقابل المياه".

 

و تاليا ما كتبه سعيدان عبر صفحته السبت:اضافة اعلان


وصلني الكثير من التساؤلات و قرأت و بكل أسف ما يتداوله الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات و ادعاءات كاذبة بأني قد صرحت من خلال لقائي مع الاخ محمد الخالدي في برنامجه نبض البلد "أن الحكومة قامت بتفريغ السدود من أجل تمرير اتفاقية النوايا"!.

و من هنا أؤكد أني قد قلت و بشكل صريح بأني لا اعتقد على الاطلاق أن هناك اي رابط بين جفاف سد الواله و سد الموجب و بين ما ذهبت اليه الحكومة فيما يخص اتفاقية النوايا.

و بإمكان اياً كان ان يراجع رابط الحلقة و لقائي و سيجد ما ذكرته و به من النفي التام و المطلق للإدعاءات الكاذبة التي ينشرها أصحاب الأجندات الخاصة و قوى الشد العكسي.

 




 

 


 

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