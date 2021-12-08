الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون مع تنمية وتطوير المهارات المهنية

لجنة الأوبئة : نتوقع ظهور نتيجة المشتبه بإصابته بـ أوميكرون غدا

السفير التونسي يزور محافظة البلقاء

كندا تقدم 85 مليون دولار لمساعدة الأمم المتحدة بحفظ السلام

إربد: توقيع كتاب بعنوان أول طقوس الرحيل للشاعر الخوالدة

وزير النقل يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل تعزيز التعاون المشترك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

مليار دينار صادرات الأردن من الدواء في عامين

الزعبي يبحث مع الملحق الثقافي السعودي التعاون الأكاديمي بين البلدين

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الخميس

الأربعاء، 08-12-2021 07:15 م

الزعبي يبحث مع الملحق الثقافي السعودي التعاون الأكاديمي بين البلدين

ffff


 الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، والملحق الثقافي السعودي، الدكتور عيسى بن فهد الرميح، اليوم الأربعاء، سبل التعاون بين الجانبين في المجال الأكاديمي، خاصة التعليم التقني وبرنامج النفاذية والتجسير.

وأكد الزعبي، خلال اللقاء، أن الجامعة ركزت على التعليم التقني الذي يساهم في سد الاحتياجات الكبيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي، خاصة وأن المنطقة تتجه إلى تعاون غير مسبوق في إنشاء مشاريع ضخمة تحتاج إلى آلاف فرص العمل من العمالة المؤهلة والمدربة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220217233030461988361

جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون مع تنمية وتطوير المهارات المهنية

كورونا الوكيل

لجنة الأوبئة : نتوقع ظهور نتيجة المشتبه بإصابته بـ أوميكرون غدا

11202114215856893601276

السفير التونسي يزور محافظة البلقاء

w

إربد: توقيع كتاب بعنوان أول طقوس الرحيل للشاعر الخوالدة

122021815469445783460

مليار دينار صادرات الأردن من الدواء في عامين

11202114221714600510012

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الخميس

أخبار متعلقة
11202125223333700996274

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

f

ورشة حول السلامة المرورية في البلقاء التطبيقية

60eed49b17c98

بدء امتحانات الشامل العملية السبت المقبل

1120214214057912001100

اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي