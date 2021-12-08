الزعبي يبحث مع الملحق الثقافي السعودي التعاون الأكاديمي بين البلدين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، والملحق الثقافي السعودي، الدكتور عيسى بن فهد الرميح، اليوم الأربعاء، سبل التعاون بين الجانبين في المجال الأكاديمي، خاصة التعليم التقني وبرنامج النفاذية والتجسير.



وأكد الزعبي، خلال اللقاء، أن الجامعة ركزت على التعليم التقني الذي يساهم في سد الاحتياجات الكبيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي، خاصة وأن المنطقة تتجه إلى تعاون غير مسبوق في إنشاء مشاريع ضخمة تحتاج إلى آلاف فرص العمل من العمالة المؤهلة والمدربة.

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