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اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي

الثلاثاء، 09-11-2021 07:55 م

اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي

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 الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد لدى لقائه اليوم الثلاثاء رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالسفارة الكويتية في عمان الدكتور حمود القشعان والملحق الثقافي الكويتي الدكتور محمد الجار الله، سبل تعزيز التعاون العلمي والاكاديمي بين الجانبين.

وأكد مساد اعتزاز الجامعة بما وصلت إليه علاقاتها الأكاديمية مع المكتب الثقافي الكويتي في عمان، متطلعاً لتعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة، مبديا استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة الكويتيين الراغبين بالالتحاق في مختلف كلياتها وبرامجها الاكاديمية والدراسات العليا فيها.

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