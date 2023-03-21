الزعبي: 20% انخفاض مبيعات الكهربائيات في يوم الأم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي أن مبيعات الكهربائيات والإلكترونيات خلال مناسبة يوم الأم لهذا العام أقل بنسبة تراوحت من 15 % - 20% عما كان عليه في العام الماضي.



وبيّن الزعبي لـ " الوكيل الإخباري" أن تراجع المبيعات جاء بسبب تزامن يوم الأم مع شهر رمضان المبارك، منوهاً الى أن اهتمامات المواطنين تنصب على مشتريات الشهر الفضيل.

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وأضاف أن الحركة التجارية على الكهربائيات والالكترونيات دون مستوى وطموح التجار بالرغم من العروض والتنزيلات.



وتأمل الزعبي ان يشهد القطاع نشاطا أكثر خلال عيد الفطر السعيد.