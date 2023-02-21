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الثلاثاء، 21-02-2023 12:22 م

السفير الخالدي يلتقي وزير السياحة المكسيكي

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الوكيل الإخباري - التقى السفير الأردني في مكسيكو سيتي عدلي الخالدي، وزير السياحة المكسيكي ميجيل توروكو ماركيز، ضمن سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المكسيكيين، لبحث سبل وآليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وبحث الخالدي كذلك، العلاقات الثنائية الودية ومجالات التعاون السياحي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز آليات التعاون وتطويرها، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والتجارب والتعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار.


وأشار السفير الخالدي إلى أن البلدين سيعملان على تطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الأردن والمكسيك الموقعة في شهر شباط 2014 في المستقبل القريب.


وحضر اللقاء من الجانب المكسيكي، أمين عام وزارة السياحة ومدير عام الترويج والعلاقات الدولية ومدير عام التسويق، وممثل مكتب وزير الخارجية، والمدير التنفيذي للاستراتيجية والدبلوماسية العامة في مكتب الوزير.شضر اللقاء من الجانب الأردني الوزير المفوض أمجد المبيضين نائب السفير.


 




 

 


 

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