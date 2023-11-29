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الأربعاء، 29-11-2023 06:12 م

2933 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2933 طنا، منها 1836 طن خضار، و826 طن فواكه، و270 طن من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 50 و80، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60و70 قرشا.

 




 

 


 

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