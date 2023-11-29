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الأربعاء، 29-11-2023 06:55 م

الزراعة توقع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة

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الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة، مع شركة خصاب للتوريدات الزراعية، في محافظة المفرق.

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وأكد الحنيفات، أن المصنع سيعمل على إيجاد 30 فرصة عمل مباشرة والمئات من فرص العمل غير المباشرة، وسيتم إنشاؤه لاستيعاب فائض إنتاج محافظة المفرق من الخضار والبقوليات والحبوب وبواقي منتجات اللحوم والدواجن والأسماك، لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة.


وأضاف أنه سيسهم المصنع كذلك في إيجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً وتقليل الاستيراد، حيث يستورد الأردن سنويا كميات كبيرة من أطعمة الحيوانات الأليفة، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل المشروع من قبل وزارة الزراعة لمدة 5 سنوات.

 




 

 


 

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