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السبت، 16-10-2021 12:21 م

السراحنة: لا بد من فتح كامل القطاعات

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الوكيل الاخباري- طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب احمد السراحنة السبت، "الحكومة بوقف اصدار أوامر الدفاع بعد الاخفاق الشديد بضبط المهرجانات والحفلات الحاشدة".

وأشار في بيان صحفي إلى أنه "لا يمكن الطلب من المواطنين الالتزام باوامر الدفاع والحكومة تسمح بخرقها دون تبعات."

واضاف السراحنة ان "اللجنة كانت تتوقع ان تقوم الحكومة بضبط التجمعات والحفلات التي تسمح باقامتها ولكن  هذا لم يحدث ، و عليه لا بد الان من فتح كامل القطاعات دون شروط  والعودة للحياة الطبيعية ."

كما طالب بالغاء الاجراءات التي تطبق على المساجد التي اصبحت المكان الوحيد الذي يطبق عليها البروتكولات الصحية والتباعد الجسدي.

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