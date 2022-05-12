السعودية تدين هجوم سيناء

الوكيل الاخباري- دانت السعودية، الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في سيناء، مؤكدة وقوفها مع حكومة وشعب مصر بوجه كل التنظيمات الإرهابية.

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وقالت وزارة خارجية السعودية في بيان أصدرته الخميس: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية".



وجددت دعمها الكامل لمصر، في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله.



كما أكدت وقوفها مع حكومة وشعب مصر بوجه كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر .



وكان الجيش المصري، أعلن يوم السبت الماضي، عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، في تبادل لإطلاق النار على الضفة الشرقية لقناة السويس، في هجوم إرهابي استهدف محطة لضخ المياه.



روسيا اليوم