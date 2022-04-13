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الأربعاء، 13-04-2022 07:19 ص

بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج اعتبارا من اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ الأربعاء، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1443 هـ - 2022 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي إنّ التسجيل سيبدأ الأربعاء 13 نيسان/أبريل وينتهي الخميس 21 نيسان/أبريل 2022.


"يشترط للتسجيل في موسم الحج العام الحالي أن يكون المسجّل من مواليد 15 تموز/ يوليو 1957 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1975 للأصيل والأصيلة، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة".


ودعا الخلايلة، الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدّده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع فروع الأصيل.


وأشار إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.


وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل 1 تموز/ يوليو 2016 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل هذا التاريخ، حيث إن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل.
وأضاف الخلايلة أنّ موسم الحج الحالي لن يكون بكامل طاقته السابقة وسيتحدد بناء على ما تقرره السلطات السعودية.


وكانت السعودية قد قرّرت سابقا رفع عدد حجاج موسم حج العام الحالي إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.


وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا لعدة ضوابط، حيث يكون للفئة العمرية التي تقلّ عن (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.


 




 

 


 

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