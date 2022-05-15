الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 07:58 م

ديوان الخدمة ومجلس الخدمة العامة العراقي يبحثان تأطير التعاون الثنائي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جمهورية العراق الشقيقة محمود التميمي، بحضور السفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري، المراحل الأخيرة الخاصة باعتماد مذكرة التفاهم بين الطرفين في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة.

وقال ديوان الخدمة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن زيارة التميمي والوفد المرافق له إلى الديوان تأتي على هامش مشاركته في اجتماع يعقده البنك الدولي في المملكة. 

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