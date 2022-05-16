1.213 مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال الثلث الأول

الوكيل الإخباري - ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر نيسان من العام الحالي بمقدار 230 مليون دولار أو ما نسبته 256 بالمئة عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 320 مليون دولار.

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وعزا البنك المركزي في أحدث بياناته الصادرة اليوم الاثنين، هذا الارتفاع، نتيجة زيادة عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 207.5 ألف سائح ليصل الى 278.9 ألف سائح.



وحقق الدخل السياحي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022، ارتفاعاً بنحو 870 مليون دولار أو ما نسبته 252.7 بالمئة ليصل الى 1.213 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2021، نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 791.6 ألف سائح ليصل إلى مليون و 59 ألف ألف سائح.



وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 33.3 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24.6 بالمئة من اجمالي الدخل السياحي، أبرزها سوريا 7.1 بالمئة، والعراق 6.7 بالمئة، وفلسطين 3.4 بالمئة، أما في المرتبة الثالثة، فجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة بلغت 21 بالمئة، ومن أبرزها السعودية 12.6 بالمئة، والكويت 4.4 بالمئة، وعُمان 1.5 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11.3 بالمئة، ومن أبرزها فرنسا 1.6 بالمئة، وألمانيا 1.5 بالمئة، أما الولايات المتحدة الاميركية فشكلت ما نسبته 3.3 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي.