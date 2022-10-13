اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات والحافلات الخميس

الوكيل الإخباري -

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يُعقد اجتماع بين هيئتي النقل الأردنية والسعودية في الرياض اليوم الخميس، بحسب ما اتفق عليه وزيري النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة والسعودي المهندس جاسم الصالح.ويأتي هذا الاجتماع للتباحث بآلية استثناء الشاحنات والحافلات العاملة على الطرق البرية القاصدة أو العابرة (الترانزيت) اراضي المملكة العربية السعودية من شرط العمر التشغيلي.كما سوف يبحث الاجتماع استثناء مركبات السفريات الخارجية الأردنية من شرط العمر التشغيلي، استكمالا للمراسلات السابقة بهذا الشأن.وورد شرط العمر التشغيلي في اللوائح التنظيمية المحدثة لدى الهيئة العامة للنقل السعودية.