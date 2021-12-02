السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

الوكيل الاخباري- قدم برنامج مكتب المساعدة الأمنية الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب التابع للسفارة الأميركية اليوم الخميس، سيارة إسعاف لإدارة الإسعاف والدعم الإنساني التابعة لمديرية الدفاع المدني، للمساعدة في تلبية احتياجات خدمة الإسعاف في منطقة عمان.

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واحتفلت مديرية الأمن العام ومكتب المساعدة الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب بالتبرع في حفل حضره مدير الدفاع المدني العميد معتصم أبو شتال ومسؤول مكتب الأمن الإقليمي بالسفارة الأميركية سيث ليندنفيلد.

وقالت السفارة في بيان اليوم الخميس، يسعدنا أن نقدم هذه المساهمة لدعم العمل المهم للمديرية العامة للدفاع المدني في تقديم خدمات الطوارئ للشعب الأردني، في حين قال ليندنفيلد: "إنها شهادة على الشراكة الوثيقة والمستمرة بين بلدينا".



من جهته أعرب العميد أبو شتال عن تقديره للدعم المستمر والشراكة مع برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب قائلاً: "نثمن استلام هذه المنحة وهي عبارة عن سيارة إسعاف بأحدث طراز لاستخدامها، بالإضافة إلى منحة المعدات والعتاد الواقية التي سبقت هذه المنحة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا الى أن هذا الدعم يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في المملكة حيث تساعد في الحفاظ على صحتهم الجسدية.



واضاف، ان الشراكة الأمنية الأميركية الأردنية تعزز قدرات المتخصصين في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في الأردن.

يشار الى أن مكتب المساعدة الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب بالسفارة الأميركية قدم منذ عام 1987، تدريباً متقدماً في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب لأكثر من 7690 من مسؤولي إنفاذ القانون الأردنيين.