السفارة الإماراتية تشرف على تنفيذ مشاريع كفالات لـ 5 آلاف يتيم



الوكيل الاخباري - أشرفت سفارة دولة الإمارات في عمّان على تنفيذ مشاريع كفالات الأيتام لنحو 5 آلاف يتيم، وطرود غذائية وكسوة عيد، لنحو ألفي مستحق، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي على الأسر المتعففة في العديد من المناطق واللاجئين السوريين وفي المخيمات العشوائية، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات وممثلي السفارة.



وشارك رئيس قسم الخدمات المساندة بالسفارة، خالد النعيمي، جانباً من عملية تسليم هذه المساعدات إلى المستحقين، بمنطقة أبو نصير شمالي عمّان.

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