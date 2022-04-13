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الأربعاء، 13-04-2022 03:29 م

الملك يتلقى اتصالات من عباس وبن زايد والكاظمي والسيسي

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الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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كما تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قدم خلاله التهنئة لجلالة الملك بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا، معربا عن تمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية.


وهنأ القادة، خلال الاتصالات، جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا، معربين عن تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والعافية.

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