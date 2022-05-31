الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 04:40 م

السفارة الكازاخستانية تدعو مواطنيها للاستفتاء على دستور بلادهم

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الوكيل الاخباري - دعا المستشار في السفارة الكازاخستانية بعمان باورجان ابييف، أبناء الجالية الكازاخية في مختلف أنحاء المملكة إلى المشاركة في الاستفتاء على دستور بلادهم الذي يجري الأحد المقبل.

وبين ابييف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن السفارة ستفتح أبوابها الأحد المقبل لأبناء الجالية الكازاخستانية بالاردن لتمكينهم من التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة، معربا عن تقديره لتعاون السلطات الاردنية حيث تم مخاطبتها بهذا الخصوص.

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