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الأربعاء، 22-02-2023 10:46 م

السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

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الوكيل الاخباري - احتفلت السفارة الكويتية في عمان مساء اليوم الأربعاء بمناسبة العيد الوطني الـ 62 وذكرى التحرير الـ 32 لدولة الكويت الشقيقة .

وحضر الحفل عدد من رؤساء الوزراء السابقين والأعيان و أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والصحفيين والمدعوين .

وألقى السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، كلمة وصف خلالها العلاقات الأردنية الكويتية بانها أنموذجا متميزا في العلاقات العربية لامتدادها التاريخي وهناك تطلعات مشتركة لمستقبل المنطقة، وتطابق في المواقف السياسية والاقتصادية.

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