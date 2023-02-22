السفارة الماليزية في عمان تقدم تبرعات للأونروا

الوكيل الإخباري - قدمت سفارة ماليزيا في عمان نيابة عن حكومتها وشعبها، تبرعات شملت مستلزمات مدرسية ومواد تنظيف لأكثر من 6300 طالب فلسطيني مسجلين في 9 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن.

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جاء ذلك خلال احتفال أقيم مساء أمس الثلاثاء، في مدرسة النزهة للبنات، بحضور السفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن ومدير شؤون الأونروا بالإنابة في مكتب الأردن الإقليمي أولاف بيكر، وعدد من مسؤولي سفارة ماليزيا ومسؤولي الأونروا، بالإضافة إلى ممثلين عن المدارس المنتفعة.



وأشار السفير الماليزي خلال الحفل، إلى أن المساهمة جاءت من صندوق الائتمان الماليزي الإنساني لإغاثة شعب فلسطين الذي تأسس في عام 2002، مؤكدا أن ماليزيا ستواصل تقديم الدعم والتضامن غير المنقطع للفلسطينيين.



من جهته، عرض مدير شؤون الأونروا بالإنابة في مكتب الأردن الإقليمي، بيكر، عمليات الأونروا في الأردن التي تشمل تقديم الخدمات الإنسانية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية والاستجابة الطارئة لأكثر من 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في الأردن.



وأعربت الأونروا التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات في أداء عملها، عن تقديرها للمساهمة التي قدمتها حكومة وشعب ماليزيا، لافتة إلى أن هذا التبرع سيساهم في استدامة تقديم خدمات التعليم للطلبة اللاجئين.



وفي ختام الحفل تم اصطحاب الحضور في جولة تضمنت مرافق المدرسة ومركز النزهة الصحي التابع للأونروا.