الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 11:20 ص

السفارة الماليزية في عمان تقدم تبرعات للأونروا

99


الوكيل الإخباري - قدمت سفارة ماليزيا في عمان نيابة عن حكومتها وشعبها، تبرعات شملت مستلزمات مدرسية ومواد تنظيف لأكثر من 6300 طالب فلسطيني مسجلين في 9 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال احتفال أقيم مساء أمس الثلاثاء، في مدرسة النزهة للبنات، بحضور السفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن ومدير شؤون الأونروا بالإنابة في مكتب الأردن الإقليمي أولاف بيكر، وعدد من مسؤولي سفارة ماليزيا ومسؤولي الأونروا، بالإضافة إلى ممثلين عن المدارس المنتفعة.


وأشار السفير الماليزي خلال الحفل، إلى أن المساهمة جاءت من صندوق الائتمان الماليزي الإنساني لإغاثة شعب فلسطين الذي تأسس في عام 2002، مؤكدا أن ماليزيا ستواصل تقديم الدعم والتضامن غير المنقطع للفلسطينيين.


من جهته، عرض مدير شؤون الأونروا بالإنابة في مكتب الأردن الإقليمي، بيكر، عمليات الأونروا في الأردن التي تشمل تقديم الخدمات الإنسانية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية والاستجابة الطارئة لأكثر من 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في الأردن.


وأعربت الأونروا التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات في أداء عملها، عن تقديرها للمساهمة التي قدمتها حكومة وشعب ماليزيا، لافتة إلى أن هذا التبرع سيساهم في استدامة تقديم خدمات التعليم للطلبة اللاجئين.


وفي ختام الحفل تم اصطحاب الحضور في جولة تضمنت مرافق المدرسة ومركز النزهة الصحي التابع للأونروا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
332616663_3517262558516978_273088623237285400_n

التعامل مع 1269 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

M63A4561

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

0L5A0349

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

2202319104935262295684

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نقابة

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

63eb4a163ddee

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

أخبار متعلقة
201317_5_1482579197

الأرصاد الجوية تحذر السائقين على طريق عمان-إربد

1675337324299

الاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية شراكة لإنشاء أول مركز تقني في عمان

1220221593124795161176

893 ألف اسطوانة غاز عبأتها مصفاة البترول في ٥ أيام

file

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة والرؤية الافقية في رأس النقب 50 متراً

وووووووووو

الأرصاد تكشف مناطق في المملكة شهدت تساقط للثلوج - اسماء

ff81d57d-0192-4b4a-ae65-316b69bdae91

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة