السفيرة البريطانية والسفير الكندي يقيمان حفل تأبين لضحايا الخدمة

الوكيل الاخباري - أقامت السفيرة البريطانية في عمان، بريدجيت بريند، والسفير الكندي المكلف في الأردن طارق علي خان، حفل تأبين إحياء لذكرى ضحايا الخدمة من أفراد القوات المسلحة البريطانية والكومنولث والمتضررين من مختلف النزاعات.



وحضر حفل التأبين الذي أقيم في مقر إقامة السفيرة بريند في عمان، موظفون من السفارتين البريطانية والكندية وممثلون من 25 سفارة وبعثة دبلوماسية في الأردن لإحياء ذكرى أفراد القوات المسلحة البريطانية والكومنولث، وكذلك المتضررين من جميع النزاعات وضحايا الهجمات الإرهابية.

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