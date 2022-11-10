الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تحدد وقت إغلاق التقدم للبعثات والمنح والقروض

الاردن على موعد مع منخفض جوي وامطار غزيرة في هذا الموعد

عجلون : اجتماع يبحث الاستعدادات للظروف الجوية المتوقعة بفصل الشتاء

السفيرة البريطانية والسفير الكندي يقيمان حفل تأبين لضحايا الخدمة

أردنيان يتفوقان بمنافسات تحدي القراءة العربي بدبي

حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الملك المؤسس

السفارة الأردنية في واشنطن تُحذر الاردنيين

الملكة : تأثرت كثيراً بتواضع ودفء والتزام البابا بالسلام وحوار الأديان

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

الخميس، 10-11-2022 08:03 م

السفيرة البريطانية والسفير الكندي يقيمان حفل تأبين لضحايا الخدمة

eeee


الوكيل الاخباري - أقامت السفيرة البريطانية في عمان، بريدجيت بريند، والسفير الكندي المكلف في الأردن طارق علي خان، حفل تأبين إحياء لذكرى ضحايا الخدمة من أفراد القوات المسلحة البريطانية والكومنولث والمتضررين من مختلف النزاعات.

وحضر حفل التأبين الذي أقيم في مقر إقامة السفيرة بريند في عمان، موظفون من السفارتين البريطانية والكندية وممثلون من 25 سفارة وبعثة دبلوماسية في الأردن لإحياء ذكرى أفراد القوات المسلحة البريطانية والكومنولث، وكذلك المتضررين من جميع النزاعات وضحايا الهجمات الإرهابية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120221084617940160537

التعليم العالي تحدد وقت إغلاق التقدم للبعثات والمنح والقروض

10202229232347401735276

عجلون : اجتماع يبحث الاستعدادات للظروف الجوية المتوقعة بفصل الشتاء

10202229212235928164241

أردنيان يتفوقان بمنافسات تحدي القراءة العربي بدبي

10202213222539818294484

حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الملك المؤسس

1020228181313973801695

السفارة الأردنية في واشنطن تُحذر الاردنيين

eeeee

الملكة : تأثرت كثيراً بتواضع ودفء والتزام البابا بالسلام وحوار الأديان

أخبار متعلقة
Image1_1120191617020377880874

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

1666169990779

السفير القبرصي: الأردن يلعب دورا مهما وأساسيا في استقرار المنطقة

حسام-أبو-علي

أبو علي : الإصلاحات الضريبية لم تتضمن فرض ضرائب جديدة

1666098713795

الشواربة: الحفاظ على مظهر عمّان العام مسؤولية مشتركة

20220914074335

صُلح عمَّان تستمع لخبير بناء في قضية إنهيار بناية في اللويبدة

2l7hlb3pgz97G0caaYUUtgdGNJC6SHUkXWBoQuZU

ايعاز هام من وزير الداخلية حول الاستعداد لفصل الشتاء