السفير الأسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الاخباري -التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، السفير الأسترالي في الأردن برنارد لينش.



وفي ضوء اللقاء، زار السفير برنارد لينش جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حيث التقى رئيسة الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء.



وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات الأسترالية في المجال الأكاديمي والبحثي في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا الأعمال.

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